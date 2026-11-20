20/ 11/ 2026 23:08

Violento asalto armado en mall de San Bernardo: ladrones robaron más de $140 millones en celulares

Un grupo de delincuentes armados protagonizó un asalto a una tienda de tecnología ubicada al interior del Mall Plaza Sur. Los sujetos intimidaron a tres trabajadores y a una clienta, actuando con calma y dividiendo funciones para sustraer teléfonos celulares, relojes inteligentes y audífonos avaluados en cerca de 140 millones de pesos. Tras cargar las especies en bolsas de gran tamaño, los asaltantes escaparon en dos vehículos, entre ellos un furgón blanco que posteriormente fue hallado en la comuna de Pudahuel.