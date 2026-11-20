20/ 11/ 2026 22:45

Segundos Vitales | Botes salvavidas, los rescatistas extremos que arriesgan sus vidas en el mar

En una emergencia, la vida de las personas está en riesgo en todo momento y cada segundo que pasa es crucial para la supervivencia. Ya sea en incendios, alta montaña o en el mar, los rescatistas están siempre alerta ante un llamado de auxilio. En esta nueva serie de reportajes de CHV Noticias, Rafael Cavada nos muestra en primera persona cómo se preparan los hombres y mujeres encargados de salvar vidas en situaciones extremas. Esto es Segundos Vitales, y hoy veremos el trabajo del Bote Salvavidas, los rescatistas del mar.