20/ 11/ 2026 22:35

Fuerte sismo de magnitud 6,7° se registró esta noche en Perú: SHOA descartó tsunami para Chile

Un sismo de magnitud 6,7 se registró en Perú, percibiéndose en Lima y diversas zonas del país a las 19:09 horas locales. En la capital peruana, el movimiento provocó la activación de alarmas en edificios, caída de objetos y la evacuación de personas hacia las calles, además de registrarse deslizamientos de tierra y rocas en farellones de la costa entre Lima y Callao. El SHOA descartó que el evento reúna las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.