20/ 11/ 2026 22:24

Conductores imprudentes en Matta: dos accidentes ocurrieron este viernes en la misma cuadra en Santiago

Este viernes dos violentos accidentes de tránsito se registraron en la misma cuadra de avenida Matta, en el centro de Santiago. Ambos choques tuvieron como causa la imprudencia de sus conductores. En el primer hecho el conductor indicó que perdió el control del vehículo tras escapar de una encerrona, sin embargo a los minutos quedó al descubierto que en realidad el conductor chocó luego de evadir un control de tránsito de carabineros