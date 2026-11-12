“Necesitaba aclararles eso”: Naya Fácil reveló las consecuencias que trajo la falsa venta de su camioneta

La influencer reveló que se trataba de una campaña publicitaria, pero sus amigos no estaban al tanto e incluso le llegaron posibles compradores.

Este jueves Naya Fácil reveló la verdad y aclaró que su camioneta Tesla Cybertruck Cyberbeast no está a la venta, dado que se trataba de una campaña publicitaria.

La influencer reconoció en redes sociales que la situación trajo sus repercusiones, puesto que hubo personas con la intención de comprar el vehículo y, además, sus amigos no estaban al tanto del proyecto.





¿Qué dijo Naya Fácil?

A través de su cuenta de Instagram, Naya señaló: “Se creyeron que vendía mi auto, mis facilines, pero no, no lo vendo, no vendo el Tesla Cybertruck”.

En esa misma línea, agregó: “¿Cómo se les ocurre? Era todo parte de la campaña (…) No vendo la Nayatruck, solamente una campaña publicitaria”.

Respecto de las consecuencias que trajo mantener el proyecto en secreto, Naya explicó que “hubo muchos mensajes de por qué vendía mi auto y también hasta posibles compradores me escribieron al correo”.

“Además de eso, que ni mis amigos sabían y estaban como: ‘Naya ¿por qué estás vendiendo tu auto? ¿Qué pasó?’, y yo: ‘No, no lo vendo’, necesitaba aclararles eso” , comentó la influencer.

El anuncio de la venta de la camioneta de Naya Fácil no estuvo exento de polémica, puesto que el precio con el que se publicó era de $300.000.000.

Este valor era ampliamente más elevado de lo que se comercializa en Estados Unidos, donde se encuentra a $107.833.333 pesos chilenos.

Además, dicho vehículo no cumplió con las cifras de venta que Elon Musk, su creador, esperaba, por lo que incluso dejará de producirse en la planta del estado de Texas, para impulsar la fabricación de la “Cybercab”, un modelo que se usará como “robotaxi”.