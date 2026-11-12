La advertencia de pdte. Kast por paro de camioneros: “No volvamos a ese pasado donde se destruyó nuestra nación”

El mandatario se refirió a la creciente tensión con el gremio de los camioneros e hizo una referencia al estallido social de 2019. “No volvamos a permitir que alguien tenga que bajarse de un vehículo y bailar para poder pasar”, sentenció.

Este jueves el presidente José Antonio Kast se refirió brevemente al paro de camioneros y transportistas que se mantiene en distintos puntos del país y que hoy vive su tercera jornada de movilizaciones.

En ese contexto, y durante un punto de prensa por el anuncio de la creación de nuevos empleos para el sector turístico para la temporada de verano, el mandatario solicitó la colaboración de los distintos gremios para evitar una escalada del conflicto similar a la del estallido social.

En referencia al periodo de movilizaciones que inició en octubre de 2019, advirtió: “no volvamos a ese pasado donde se destruyó nuestra nación”.





La advertencia de Kast

La declaración se dio en medio de la creciente tensión con el gremio de transportes y luego de que la mañana de este jueves se presentara un proyecto de ley que busca revertir el alza cercana a $40 por litro de los combustibles.

En referencia a una serie de proyectos que buscan potenciar la economía del país, el presidente Kast señaló que “esperamos, con la ayuda de todos los chilenos —transportistas, comerciantes, mineros, agricultores, pescadores—, que lo saquemos juntos adelante”.

Luego de eso, agregó: “Pero no nos perdamos. Esto es entre todos, no unos contra otros. No volvamos a ese pasado donde se destruyó nuestra nación. No volvamos a permitir que alguien tenga que bajarse de un vehículo y bailar para poder pasar. Eso es inaceptable, y nadie puede estar sometido a eso”, sentenció.

Para cerrar, afirmó: “Muy claro. Esto es entre todos, no contra algunos. Así que les pido a todos que empecemos a trabajar firme y constante por nuestra patria. Muchas gracias”.