Sexta alza consecutiva: bencina de 97 sube $38,7 hoy jueves y valores superan al “bencinazo” de marzo

Los cambios en los precios de los combustibles comenzarán a regir desde este jueves y se extenderán, al menos, por las tres próximas semanas. El anuncio llega en medio de la crisis por el paro de camioneros y transportistas.

En medio del paro de camioneros y transportistas en las principales rutas del país, la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) reveló su informe semanal de precios que trajo una nueva alza en el precio de los combustibles.

El documento señala que a partir de este jueves 12 de noviembre las bencinas de 93 y 97 octanos subirán en $38,7 por litro. Mientras que el petróleo diésel elevará su precio en $41,9 por litro.

“ENAP no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno (…) (no) fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”, precisaron.

Alza de las bencinas este jueves

Según el organismo, la variación que empezará a regir desde el jueves es la siguiente:

Bencina 93 octanos: +$38,7

+$38,7 Bencina 97 octanos: +$38,7

+$38,7 Diésel: +$41,9

+$41,9 Kerosene (parafina): +$11,5

+$11,5 GLP de uso vehicular: +$38,7





Cuánto costará la bencina este jueves

Con esta nueva alza, los precios de estos combustibles llegarán a niveles históricos en la región Metropolitana, pue superarán los valores registrados durante el denominado “bencinazo” de marzo de este año.

A comienzos de año, cuando el Gobierno optó por modificar el MEPCO, traspasando el incremento del precio de los combustibles a los consumidores, el máximo histórico fue de $1.546 para la bencina de 93 octanos, $1.595 para la de 95 y $1.645 para la de 97.

Ahora, de acuerdo con las cifras del sitio Bencina En Línea (de la CNE), el precio de la gasolina de 97 octanos en la Región Metropolitana llegaría a un promedio de $1.675 por litro.

En el caso de la de 95, esta quedaría prácticamente al mismo nivel. Para el diésel, el Gobierno anunció que el alza inicialmente proyectada en $80 por litro se reducirá a $40, igualando el reajuste de las bencinas.