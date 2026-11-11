Detienen a influencer Tío Tito en plena manifestación por el alza de los combustibles

El joven fue llevado a la Tercera Comisaría de Santiago, hasta donde lo siguió una caravana de autos que participaba en la jornada.

El influencer Héctor Peña Meneses, más conocido como Tío Tito, fue detenido la noche de este miércoles en Santiago, cuando participaba en una manifestación contra el alza de combustibles.

El influencer realizaba una transmisión en vivo por Instagram cuando fue controlado por Carabineros, quienes lo arrestaron.





Según Radio Biobio, cercanos al influencer aseguraron que Carabineros les habría indicado que la detención fue por conducción temeraria y que habría estado cerca de atropellar a un motorista de la institución uniformada.

Su amigo Ariel Osses, registró todo el momento y aseguró que fue el uniformado quien se cruzó en la trayectoria de ellos.

Tras su detención, Peña fue llevado a la Tercera Comisaría de Santiago, hasta donde lo siguió una caravana de autos que participaba en la manifestación contra el alza de los combustibles.

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