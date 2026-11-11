11/ 11/ 2026 23:05

Súper Chilenos | La historia de Zulema Aburto: es familia de acogida y ha cuidado a 131 niños en 30 años

Zulema Aburto es una “súper chilena” que, durante más de 30 años, ha cuidado en su casa a 131 niñas y niños. Su entrega incansable la ha convertido en la “mamá de Chile”. Representa a quienes son familias de acogida y cumplen un rol fundamental en las vidas de miles de niños que esperan un hogar definitivo. Su inspiradora historia refleja la necesidad urgente de contar con más cuidadores temporales en Chile.