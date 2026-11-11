“No me quiero morir”: Diego Pánico explicó enfermedad que lo mantiene en delicado estado de salud

El influencer, quien tuvo un fugaz paso por Fiebre de Baile, se encuentra entre la vida y la muerte a causa de una compleja afección. Llamó a orar por él y ahora encabeza una ardua búsqueda de especialistas.

Diego Espinoza, mejor conocido como Diego Pánico, permanece internado en un recinto de salud a causa de una compleja afección que, en sus palabras, lo tiene en una lucha entre la vida y la muerte.

Conocido por sus alocadas aventuras en redes sociales y sus apariciones en televisión, el influencer ha compartido en Instagram cómo ha enfrentado la enfermedad que hoy lo tiene hospitalizado.

Fue este martes cuando, en vista de la preocupación de sus seguidores, publicó una serie de historias explicando qué padece y ahondando en la gravedad del diagnóstico.

Según dijo, se trata de una trombofilia y resistencia a la proteína C , lo cual lo llevó a desarrollar hace unos días un tromboembolismo pulmonar, que es una obstrucción súbita de una o más arterias en los pulmones.

“Estoy sin anticoagulación”, explicó, junto con mencionar que necesita de urgencia un hematólogo especialista en coagulación y un cirujano vascular. “Mi cuerpo no está respondiendo como debería”, agregó.

“Me preocupa profundamente mi tratamiento anticoagulante, porque tengo antecedentes de formar coágulos y no puedo permitirme quedar sin un esquema médico seguro”, detalló en la plataforma.





Su desesperada búsqueda de especialistas

Diego siguió describiendo su estadía en la clínica relatando que lleva 6 días en la UTI. “He tenido miedo, momentos difíciles y mucha incertidumbre, pero mis ganas de vivir siguen intactas”, expresó.

“Desde los 16 años sufro de trombofilia por resistencia a la proteína C. He enfrentado 8 episodios de trombosis, algunos en las piernas y dos embolias pulmonares. Es una enfermedad seria con la que convivo día a día, sin saber qué puede pasar mañana”.

Pese a recibir el alta médica, complementó, el recinto no contó con los especialistas que él requiere: “Estas próximas 72 horas son especialmente importantes para conseguir atención y un tratamiento adecuado“, lamentó.

De acuerdo con su relato, pese a haber llamado a múltiples recintos médicos explicando la gravedad de su situación, solo habría encontrado horas disponibles para diciembre.

Diego Pánico: “Tengo muchas ganas de vivir”

Finalmente, en otra de sus publicaciones, Espinoza compartió un desgarrador escrito donde manifestó su deseo de superar este difícil momento, además de llamar a sus seguidores a orar por él.

“Hoy quiero abrir mi corazón y decirles algo: NO ME QUIERO MORIR, QUIERO VIVIR “, escribió. “La vida me ha golpeado fuerte, he vivido cosas que dejaron heridas profundas, pero aquí sigo, de pie, luchando”.

“Yo sé que Jehová está conmigo. Esta será una prueba más y no voy a dejar de luchar. Tengo muchas ganas de vivir y todavía muchos sueños por cumplir“, escribió también.

Para cerrar, el creador de contenidos hizo una especial petición: “Les pido de corazón que, si pueden, regalen una oración por mí. No saben cuánto me han ayudado sus mensajes, su cariño y sus buenas energías”.