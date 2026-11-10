“Estas 72 horas son cruciales”: Diego Pánico hizo desesperado llamado en redes sociales para poder salvar su vida

El influencer necesita conseguir con urgencia la atención de un hematólogo especialista en coagulación y un cirujano vascular.

Este lunes, Diego Pánico y su amiga, Catalina Gálvez, hicieron un desesperado llamado por la vida del influencer, quien necesita atención médica urgente para salvar su vida.

A través de redes sociales, Catalina explicó que “quedan 72 horas de esperanza y de vida para salvarlo. Estamos contra el tiempo. Diego fue dado de alta y hoy está sin su medicación”.





¿Qué pasó con Diego Pánico?

Diego, quien tiene trombofilia y resistencia a la proteína C, tuvo un tromboembolismo pulmonar hace seis días, y necesita un hematólogo especialista en coagulación y un cirujano vascular con urgencia.

Según detalló el influencer: “Estoy sin anticoagulación” y explicó: “Mi cuerpo no está respondiendo como debería. La clínica donde estuve hospitalizado no contaba con los especialistas que necesito”.

“Me preocupa profundamente mi tratamiento anticoagulante, porque tengo antecedentes de formar coágulos y no puedo permitirme quedar sin un esquema médico seguro”, detalló Diego.

Según relató, su cuerpo no está en condiciones de viajar y, a pesar de haber llamado a múltiples recintos médicos explicando la gravedad de su situación, solo habría horas disponibles para diciembre.

“Tengo muchas ganas de vivir y todavía muchos sueños por cumplir. Hoy necesito de ustedes. Si conocen a un hematólogo especialista en coagulación o pueden orientarme para llegar a él, se los agradeceré con toda mi alma”, solicitó Diego.

Finalmente, su amiga Catalina concluyó: “Tengo el alma en un hilo. Les pido que oren por él (…) ¡No queremos perder a Diego! Queremos verlo vivir”.

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