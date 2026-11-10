Confirman muerte del actor Leonardo Perucci a los 87 años: Se había sometido a un procedimiento médico

La noticia fue confirmada por la hija de Leonardo, Valeria Perucci a Teletica, el canal de televisión abierta en Costa Rica, donde el actor desarrolló una buena parte de su carrera.

Este martes se confirmó la muerte del actor Leonardo Perucci a los 87 años, quien protagonizó la primera teleserie en nuestro país: “Los Días Jóvenes”.

Perucci también formó parte de icónicas teleseries chilenas como “Hippie”, “Brujas”, “Descarado”, “Papi Ricky” y la versión del año 1970 de “Martín Rivas”, entre otras.





Confirman muerte de Leonardo Perucci

La noticia fue confirmada por la hija de Leonardo, Valeria Perucci, a Teletica, el canal de televisión abierta en Costa Rica donde el actor desarrolló una buena parte de su carrera como conductor y productor ejecutivo.

Perucci se había sometido a un cateterismo por una obstrucción en la arteria coronaria este lunes 9 de noviembre.

Según expuso el medio costarricense La Teja, durante el procedimiento le colocaron un stent; su estado de salud seguía siendo delicado, condicionado por problemas respiratorios.

Su esposa, la escritora Arabella Salaverry, había confirmado que se encontraba en estado grave.

Perucci salió del país durante la dictadura militar en el año 1973, vivió en el exilio y llegó a Costa Rica pensando que se trataría de algo temporal, pero terminó radicándose definitivamente.

Leonardo tuvo a su primer hijo, Camilo, con la actriz Peggy Cordero y con Arabella tuvo tres hijos más: Andrea, Valeria y Leo.

Según MedlinePlus, un cateterismo es “un procedimiento mínimamente invasivo que consiste en introducir un tubo delgado y flexible a través de un vaso sanguíneo hasta una cavidad o arteria específica del cuerpo”.

Finalmente, respecto del stent, el mismo sitio explica que “es un pequeño tubo de malla metálica o plástica que se introduce en un conducto del cuerpo para mantenerlo abierto y asegurar el paso de la sangre o los fluidos”.