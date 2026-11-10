Compiten Mon Laferte y Francisca Valenzuela: cómo y cuándo ver los Latin Grammy 2026

La ceremonia 2026 de los premios contará con una importante presencia chilena liderada por las intérpretes de “Femme Fatale” y “Bugambilia”, quienes, además de estar nominadas, contarán con otras participaciones en el escenario.

Este jueves se celebrará la entrega número 27 de los Latin Grammys en Nevada, Estados Unidos y la ceremonia contará con una importante presencia de artistas chilenas.

En el evento celebrado en el MGM Grand Garden Arena participarán Mon Laferte y Francisca Valenzuela, ambas con nominaciones en distintas categorías por sus lanzamientos más recientes.

Además de sus nominaciones correspondientes, las cantantes tendrán otras participaciones: Mon Laferte realizará una presentación en vivo, mientras que Valenzuela anunciará al ganador de una de las categorías.





¿Cómo ver los Latin Grammy 2026?

La cobertura del evento iniciará a las 21:00 horas de Chile, primero con la realización de la alfombra roja, mientras que la ceremonia comenzará a las 22:00 horas.

En Chile, la ceremonia podrá verse en vivo y en directo a través de la señal de cable TNT y mediante el servicio de streaming HBO Max y la plataforma DGO de DirecTV.

La presencia chilena

En cuanto a la participación de Chile, además de su presentación, Mon Laferte compite por seis categorías con su último disco, Femme Fatale: Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Álbum Cantautor, Mejor Canción Pop y Mejor Canción Alternativa.

Por su parte, Francisca Valenzuela competirá con la exparticipante de Rojo en la categoría Mejor Canción Alternativa por su tema “Bugambilia”.

Por otro lado, Los Tres están nominados en la categoría de Mejor Video Musical Versión Corta con INRI, videoclip que de su último álbum, mientras que un grupo de músicos chilenos forman parte de la banda sonora de La Casa de los Espíritus, serie que aparece nominada en la categoría de Mejor Música para Medios Visuales.