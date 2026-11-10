“Tuve que hacerlo porque…”: El Flaco confesó que mintió sobre su retiro para poder ser parte de importante festival

Vásquez lloró en televisión mientras anunciaba su retiro, expresando que deseaba hacerlo en el Festival del Huaso de Olmué, donde estuvo en enero de este año.

Este lunes, Paul Vázquez, también conocido como “El Flaco”, encendió las alarmas tras confesar que mintió sobre su retiro para poder participar de un importante festival.

Se trata del Festival del Huaso de Olmué, donde Vásquez se presentó en enero de este año, tras haber llorado en televisión mientras confesaba que le gustaría retirarse en dicho escenario.





¿Qué dijo Paul Vásquez?

Al respecto, en el podcast “Maldito Lunes“, a El Flaco se le preguntó: “¿Tenemos Flaco para rato en los escenarios? Muchas veces has dicho que ya te vas a retirar, ¿te retiras pronto o sigues?”.

En esa misma línea, él contestó: “Lo que pasa es que yo dije eso para provocar que me llevaran. Era mi oportunidad de ir a Olmué”.

Asimismo, confesó: “Era mi momento de decir que me quiero retirar. Fue la titulación, el programa, ‘me voy a retirar y sería lindo retirarme en Olmué’, porque ya había buscado todas las formas. Fuimos a hablar con el alcalde; el alcalde quería”.

Dado que se trataba de un sueño personal, El Flaco explicó que buscó la manera de asegurar su participación en dicho escenario: “Me pagaron muy bajo, pero más arriba de un sueldo mínimo; por lo tanto, quedé conforme”.

“Tuve que hacerlo porque quería estar, tenía que buscar todos los medios para poder estar en Olmué. Quería estar en Olmué, necesitaba Olmué”, reconoció Paul.

Finalmente, Vásquez concluyó: “Además, ese público tan respetuoso es un público que va a disfrutar el show completo, la parrilla completa. Se la vacila completa”.