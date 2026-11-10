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Aguas Andinas anuncia corte del suministro para 7 comunas de la RM durante las próximas horas

La empresa dio a conocer que la interrupción del servicio se deberá a trabajos programados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre el próximo corte de agua que afectará a la ciudad de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderá por varias horas. 

La empresa indicó que las comunas afectadas son: Peñalolén, Vitacura, Huechuraba, Santiago, Cerrillos, Macul y Calera de Tango.

Mapa de zonas afectadas por corte de agua en la RM

  • Peñalolén: Desde las 15:00 horas del martes 10 de noviembre hasta las 03:00 del miércoles 11.
  • Vitacura: Desde las 15:50 horas del martes 10 de noviembre hasta las 03:00 del miércoles 11.
  • Huechuraba: Desde las 15:00 horas del miércoles 11 de noviembre hasta las 01:00 del jueves 12.
  • Santiago: Desde las 15:00 horas hasta las 22:00 del miércoles 11 de noviembre.
  • Cerrillos: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del miércoles 11 de noviembre.
  • Macul: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del miércoles 11 de noviembre.
  • Calera de Tango: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del miércoles 11 de noviembre.
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