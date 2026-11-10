Aguas Andinas anuncia corte del suministro para 7 comunas de la RM durante las próximas horas

La empresa dio a conocer que la interrupción del servicio se deberá a trabajos programados.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre el próximo corte de agua que afectará a la ciudad de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderá por varias horas.

La empresa indicó que las comunas afectadas son: Peñalolén, Vitacura, Huechuraba, Santiago, Cerrillos, Macul y Calera de Tango.





Mapa de zonas afectadas por corte de agua en la RM

Peñalolén: Desde las 15:00 horas del martes 10 de noviembre hasta las 03:00 del miércoles 11.

Vitacura: Desde las 15:50 horas del martes 10 de noviembre hasta las 03:00 del miércoles 11.

Huechuraba: Desde las 15:00 horas del miércoles 11 de noviembre hasta las 01:00 del jueves 12.

Santiago: Desde las 15:00 horas hasta las 22:00 del miércoles 11 de noviembre.

Cerrillos: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del miércoles 11 de noviembre.

Macul: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del miércoles 11 de noviembre.