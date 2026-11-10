10/ 11/ 2026 16:24

Revelan inquietante detalle tras hallazgo de cadáver en Melipilla: víctima aún no es identificada

La Brigada de Homicidios de la PDI y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía investigan el hallazgo del cadáver de un hombre adulto en un canal de regadío en la Ruta 78, comuna de Melipilla. Tras realizar las primeras pericias, los equipos de investigación dieron con un preocupante dato: el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y se estima de manera preliminar que la data de muerte es cercana a una semana, lo que ha complicado su identificación y poder determinar las circunstancias del deceso.