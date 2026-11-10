Detienen a seis carabineros de San Bernardo por presunto uso de gas pimienta contra detenidos

El Ministerio Público investiga si los funcionarios rociaron el aerosol al interior de un calabozo donde había dos personas y luego cubrieron la ventana con un cartón. Los seis serán formalizados por apremios ilegítimos.

Seis funcionarios de la 14ª Comisaría de San Bernardo fueron detenidos la mañana de este martes en el marco de una investigación por apremios ilegítimos.

El Ministerio Público indaga su participación en el presunto uso de gas pimienta contra dos personas que permanecían detenidas en un calabozo del recinto.

Investigan presunto gas pimienta en calabozo

Según informó la Fiscalía Regional Occidente, los hechos ocurrieron pasadas las 17:00 horas del 26 de mayo. De acuerdo con la investigación, los imputados habrían rociado el aerosol hacia el interior de la celda y luego habrían colocado un cartón en la ventana para impedir el ingreso de aire.





El órgano persecutor indicó que las cámaras de seguridad de la comisaría registraron tanto la coordinación previa entre los funcionarios como los efectos del aerosol en ambas personas detenidas.

Las detenciones fueron efectuadas por el Departamento de Asuntos Internos de Carabineros (Daicar), que participa en la investigación encabezada por el fiscal adjunto de San Bernardo, Rubén Salas.