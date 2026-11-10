Ley 40 Horas: cuándo será la próxima reducción y qué pasa con el artículo 22 del Código del Trabajo
Uno de los aspectos más relevantes de esta normativa es que la disminución de horas no puede significar una reducción en el sueldo de los trabajadores. Además, la DT establece que no se pueden aplicar rebajas en fracciones pequeñas (como 10 o 15 minutos diarios).
Fue a fines de abril de este año cuando se comenzó a aplicar un nuevo ajuste en el marco de la Ley de 40 horas, que busca reducir la jornada laboral en Chile de manera gradual.
La normativa inició su implementación en 2024, con una disminución progresiva de las horas de trabajo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y favorecer un mayor tiempo de descanso y vida familiar.
Esta ley rige para trabajadores de empresas que se encuentran bajo el Código del Trabajo y establece reducciones graduales en la jornada de quienes tienen contratos a tiempo completo.
Esta normativa prohíbe la reducción de la remuneración por la disminución del horario, ya que su objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas sin afectar su sustento económico.
¿Cuándo será la próxima reducción horaria?
La reducción de la jornada se implementará de forma gradual en un periodo de 5 años, hasta llegar a las 40 horas.
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- Tercera y última reducción: 26 de abril de 2028 se alcanzarán las 40 horas semanales
¿Qué cambia con el artículo 22?
Uno de los aspectos más relevantes es la reinterpretación del artículo 22 del Código del Trabajo, que excluye a ciertos trabajadores del límite de jornada.
Esta exclusión no depende solo de la autonomía, sino de la naturaleza real de las funciones y el nivel de supervisión. En la práctica, la Dirección del Trabajo establece que:
- No basta con tener metas o flexibilidad horaria para quedar fuera de la jornada de 40 horas
- Si existe subordinación y dependencia, con supervisión efectiva, el trabajador no debería estar bajo artículo 22
- La evaluación será caso a caso, considerando cómo se desarrolla realmente el trabajo
Esto implica que muchos trabajadores que hoy están bajo este régimen podrían pasar a estar sujetos a jornada laboral, y por tanto, beneficiarse de la reducción a 42 horas.
En tanto, en el inciso segundo del artículo, sobre las excepciones la normativa no establecerá límites en dos situaciones:
- Trabajadores que presten sus servicios como gerentes, administradores o apoderados con facultades de administración
- Personas que se desempeñen en un trabajo sin contar con fiscalización inmediata