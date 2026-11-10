En medio de las altas cifras de desempleo, hay quienes buscan opciones para ayudar al bolsillo mientras buscan una nueva oportunidad laboral. Para eso, existen tres beneficios estatales que se pueden solicitar. Revisa los detalles acá.

El desempleo es un tema que complica a miles de familias chilenas y que, según cifras oficiales, continúa al alza. Sin embargo, quienes se encuentren en esta situación tienen la posibilidad de solicitar algunas ayudas monetarias dispuestas por el estado.

Sin ir más lejos, solo entre julio y septiembre de 2026, el desempleo subió a 9,8%, correspondiente a un alza de 1,3 puntos porcentuales en doce meses, acorde a datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) .

En cuanto a los beneficios monetarios, se trata del Subsidio de Cesantía, el Fondo de Cesantía Solidario y el Seguro de Cesantía, tres ayudas que pueden ayudar al bolsillo de quienes cumplan con los beneficios, y que se pueden solicitar este mes de noviembre.





Subsidio de Cesantía

El Subsidio de Cesantía corresponde un aporte mensual que paga el Instituto de Previsión Social (IPS) o la caja de compensación correspondiente, por un máximo de 360 días.

Se otorga por períodos de 90 días y se puede renovar si la persona sigue cesante.

¿Quiénes pueden acceder? Estos son los requisitos:

Haber firmado el contrato de trabajo antes del 2 de octubre de 2002 y haber perdido el empleo por causas ajenas a tu voluntad.

y haber perdido el empleo por causas ajenas a tu voluntad. Tener al menos 12 meses o 52 semanas de cotizaciones previsionales en los dos años anteriores a la cesantía.

de cotizaciones previsionales en los dos años anteriores a la cesantía. Estar inscrito en el registro de cesantía de tu municipalidad y en el del IPS o la caja de compensación que corresponda.

Fondo de Cesantía Solidario

El Fondo de Cesantía Solidario (FCS) complementa el Seguro de Cesantía cuando el saldo de la cuenta individual no alcanza para cubrir cinco pagos mensuales. Para solicitarlo, debes cumplir estas condiciones.

¿Quiénes pueden acceder? Estos son los requisitos:

Estar cesante y tener al menos 10 cotizaciones pagadas al Fondo Solidario en los 24 meses anteriores al mes en que terminó el contrato. Las tres últimas deben ser consecutivas y con el mismo empleador.

pagadas al Fondo Solidario en los 24 meses anteriores al mes en que terminó el contrato. Las tres últimas deben ser consecutivas y con el mismo empleador. Haber terminado el contrato por una causal admitida , como necesidades de la empresa, vencimiento del plazo, término de la obra o servicio, fuerza mayor o quiebra del empleador.

, como necesidades de la empresa, vencimiento del plazo, término de la obra o servicio, fuerza mayor o quiebra del empleador. Inscribirte en la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) y activar tu cuenta dentro de las 96 horas siguientes al registro.





Seguro de Cesantía

El Seguro de Cesantía entrega un monto económico a los afiliados de la Administración de Fondos de Cesantía (AFC) que tengan una Cuenta Individual de Cesantía (CIC).

¿Quiénes pueden acceder? Estos son los requisitos:

Acreditar cesantía a través de finiquito, carta de despido, carta de renuncia, acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo, certificado de la Inspección del Trabajo o sentencia judicial.

a través de finiquito, carta de despido, carta de renuncia, acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo, certificado de la Inspección del Trabajo o sentencia judicial. Para contrato indefinido o de trabajador de casa particular: Al menos 10 cotizaciones continuas o discontinuas antes del término de la relación laboral.

continuas o discontinuas antes del término de la relación laboral. Para contrato a plazo fijo, obra o servicio determinado: 5 cotizaciones continuas o discontinuas con uno o más empleadores.

continuas o discontinuas con uno o más empleadores. Contar las cotizaciones desde el último período con acceso al beneficio o, si es la primera solicitud, desde la afiliación al seguro hasta el mes de término de la relación laboral.

¿Cómo solicitar los beneficios?

Para solicitar el Seguro de Cesantía y optar al Fondo de Cesantía Solidario en caso de cumplir los requisitos, ingresa con tu RUT y ClaveÚnica a la Sucursal Virtual de AFC.

Si cumples los requisitos para el Subsidio de Cesantía, debes presentar la solicitud ante el IPS, a través de ChileAtiende, o en tu caja de compensación, según corresponda.