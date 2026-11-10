Daniela Aránguiz expuso chat con Yamila Reyna y lanzó dura acusación: “tu nivel de celos…”

A través de Instagram, la exMekano compartió una conversación privada con la actriz y le respondió con una acusación vinculada a Diego “Mono” Sánchez, expareja de Yamila.

Daniela Aránguiz abrió un nuevo capítulo en su cruce con Yamila Reyna al publicar en Instagram una captura de un chat privado entre ambas.

La exMekano musicalizó la historia con la canción “Loca” de Chico Trujillo, y acusó a la actriz de inventar que le había enviado una foto a Diego “Mono” Sánchez, expareja de Reyna.

En la conversación que difundió Aránguiz, Reyna aseguró haber visto los mensajes que, según ella, la panelista le habría enviado al futbolista.

“Hasta yo vi los chats que le enviaste con tu foto y todo, pero no me interesa porque por algo terminé con él”, se lee en la captura.

Aránguiz negó esa versión y mencionó a Mario Velasco como alguien que conoce lo ocurrido. “¡Esa foto jamás existió! Mario Velasco sabe perfectamente cómo fue la historia. Que la cuente él y se termine el invento”, escribió. Luego añadió: “Tu nivel de celos no es problema mío” .





Daniela Aránguiz cargó otra vez contra Yamila Reyna

La panelista también cuestionó el tono de los mensajes, luego de que Reyna le dijera que “no te da la cabeza a vos para entender nada”. “¿Quién te crees que eres para tratarme de tonta y decirme que no me da la cabeza?”, respondió Aránguiz en la misma publicación.

“Te llenas la boca hablando de feminismo y sororidad, pero mira cómo tratas a otras mujeres. Lo mismo hiciste con Pamela Díaz, tratándola de weo… en tu show. Una cosa es hacer humor y otra muy distinta es humillar a las demás”, agregó.





En esa misma línea, Aránguiz acusó a la trasandina de tener una “obsesión” con la supuesta foto enviada a su expareja. “Tu nivel de celos no es problema mío”, lanzó.

“Bájate un poquito del pedestal. No confundas popularidad con talento ni oportunidades con méritos”, afirmó la exesposa de Jorge Valdivia.

El intercambio se suma a varios días de declaraciones cruzadas. La polémica escaló después de que Reyna cuestionara los comentarios televisivos de Aránguiz tras la condena de Américo por violencia intrafamiliar y negara haber denunciado por violencia a una pareja anterior.

En su respuesta, la panelista ya había acusado a Reyna de quitarle el celular para comprobar si Sánchez le escribía.

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