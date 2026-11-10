Tres hermanos quedaron sin herencia por no cuidar a su madre con alzhéimer

El pasado 4 de noviembre, la Corte Suprema rechazó el recurso con que los hijos buscaban revertir la decisión, que ya había sido confirmada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Tres hermanos quedaron excluidos de la herencia de su madre, luego de que los tribunales establecieran que no la auxiliaron mientras padecía alzhéimer, pese a que podían hacerlo.

El pasado 4 de noviembre, la Corte Suprema rechazó el recurso con que los hijos buscaban revertir la decisión, que ya había sido confirmada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Según el fallo consignado por el Poder Judicial, desde 2015 la mujer necesitó la asistencia de su nieta y de otras personas debido a la enfermedad.





La nieta, que presentó la demanda, también fue designada para administrar los bienes de su abuela luego de que un tribunal la declarara legalmente incapacitada para hacerlo.

Entre los antecedentes del caso figura una condena por violencia intrafamiliar contra los tres hermanos. En ese proceso, según recoge la Suprema, ellos “reconocieron no otorgar los cuidados y apoyo a su madre”.

Los jueces concluyeron que los hijos incurrieron en una falta de auxilio al dejar de prestarle ayuda durante su enfermedad , pese a estar en condiciones de hacerlo.

Por qué los hermanos quedaron fuera de la herencia

La defensa sostuvo que los tribunales habían interpretado de manera demasiado amplia qué significa prestar auxilio. También cuestionó que se hubiera llegado a esa conclusión sin precisar cómo podía ayudar cada hermano y alegó que no se habían valorado adecuadamente los documentos que daban cuenta de pagos.

El máximo tribunal determinó que el recurso se basaba en “una propuesta fáctica distinta a la establecida por los jueces del grado”.





En palabras simples, la defensa discutía cómo se habían evaluado las pruebas, pero la Suprema no encontró una infracción a las reglas que permitiera revisar los hechos ya establecidos.

El Código Civil contempla la indignidad para suceder , que permite excluir de una herencia a un familiar que, pudiendo ayudar a la persona fallecida cuando se encontraba en una situación de desamparo, no lo hizo.

En este caso, la sentencia ordenó que los tres hermanos perdieran su calidad de herederos y restituyeran lo que hubieran recibido de la herencia, junto con los beneficios que esos bienes hubieran generado.