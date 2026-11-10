A diferencia de otros subsidios habitacionales, este programa entrega los recursos mediante una tarjeta digital, similar a una gift card. Es importante considerar que el beneficio está destinado exclusivamente a la compra de materiales de construcción.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ya inició las postulaciones para la nueva Tarjeta Banco de Materiales 2.0, un beneficio que permitirá recibir una gift card de hasta $1.635.000 aproximadamente para reparar viviendas.

A nivel país, la iniciativa considera un total de 20 mil cupos y será entregada mediante una tarjeta digital utilizable de forma directa en ferreterías y comercios en convenio con el Serviu.

El proceso de solicitud estará disponible entre el 9 de noviembre y el 9 de diciembre , y esta convocatoria incorpora por primera vez a departamentos junto con las casas habitacionales.

Cómo postular a la tarjeta en siete pasos

Las solicitudes deben realizarse a través de internet, siguiendo el procedimiento habilitado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Ingresar con ClaveÚnica: acceder a la plataforma ds27bancomateriales.minvu.cl con el RUT y la ClaveÚnica. Luego, seleccionar el llamado vigente. Revisar los antecedentes personales: el sistema obtendrá información del Registro Civil y del Registro Social de Hogares. El postulante deberá verificarla e ingresar un teléfono y correo electrónico de contacto. Registrar la información de la vivienda: ingresar el rol del SII, identificar si corresponde a una casa o departamento y adjuntar fotografías del inmueble y de los daños que requieren reparación. Elegir el tipo de reparación: seleccionar una de las cuatro alternativas disponibles. El sistema calculará el monto correspondiente al subsidio. Validar la cuenta de ahorro: informar los antecedentes de la cuenta bancaria. Esta debe haber sido abierta por el titular al menos un mes antes de postular. Aceptar y enviar la solicitud: revisar la información, aceptar la declaración jurada y completar el envío de los antecedentes. Obtener el comprobante: una vez finalizado el procedimiento, el sistema enviará un documento con los datos ingresados al correo electrónico registrado.

Es importante considerar que el ahorro exigido deberá estar disponible al cierre del proceso, fijado para el 9 de diciembre a las 14:00 horas.





¿Qué reparaciones permite financiar la Tarjeta?

El programa considera cuatro alternativas de mejoramiento, cuyos montos dependen del tipo de intervención y de las características de la vivienda.

Estas son las obras contempladas y los respectivos requisitos de ahorro:

Reparación de techumbres: exclusiva para casas. Exige un ahorro de 1 UF ($39.732) y entrega un subsidio de 25 UF, equivalente a cerca de $1.022.000.

exclusiva para casas. Exige un ahorro de 1 UF ($39.732) y entrega un subsidio de 25 UF, equivalente a cerca de $1.022.000. Reparación de baños: disponible para casas y departamentos. Requiere 1 UF ($39.732) de ahorro y contempla 15 UF de subsidio, aproximadamente $613.000.

disponible para casas y departamentos. Requiere 1 UF ($39.732) de ahorro y contempla 15 UF de subsidio, aproximadamente $613.000. Instalación o reposición de cierres perimetrales: destinada exclusivamente a casas. Solicita 2 UF ($79.464) de ahorro y entrega hasta 40 UF, cerca de $1.635.000.

destinada exclusivamente a casas. Solicita 2 UF ($79.464) de ahorro y entrega hasta 40 UF, cerca de $1.635.000. Mejoramiento de pisos: para casas y departamentos. Exige 1 UF ($39.732) de ahorro y financia 15 UF, equivalentes a unos $613.000.

Los requisitos para postular al beneficio

Para solicitar la Tarjeta Banco de Materiales 2.0, las personas deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener 18 años o más

Ser jefe o jefa de hogar

Tener nacionalidad chilena o residencia definitiva, en caso de ser extranjero

Contar con cédula de identidad vigente

Pertenecer a un tramo entre el 40% y el 90% del Registro Social de Hogares (RSH)

Ser propietario o propietaria de una única vivienda

Habitar la propiedad en la que se utilizará el subsidio

No haber recibido anteriormente beneficios del Programa de Protección al Patrimonio Familiar ni del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS N° 27)

Además, la vivienda debe cumplir con ciertas características: