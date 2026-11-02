Tarjeta Banco de Materiales 2.0: el ahorro mínimo que exige el Minvu para entregar hasta $1,6 millones

Propietarios o propietarias de una única vivienda, ya sea casa o departamento, podrán optar a mejoras de su vivienda postulando a la tarjeta para la reparación de techumbres, rejas, baños o pisos.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) cuenta con la Tarjeta Banco de Materiales 2.0, un beneficio que entrega recursos para financiar reparaciones y mejoramientos en viviendas.

El aporte contempla 20 mil cupos a nivel nacional y está dirigido a propietarios de casas y departamentos que cumplan con las condiciones establecidas.

Las postulaciones para esta nueva etapa estarán abiertas desde el lunes 9 de noviembre hasta el miércoles 9 de diciembre de 2026.





¿Cuánto dinero entrega la Tarjeta Banco de Materiales 2.0?

El monto del beneficio dependerá del tipo de reparación que se quiera realizar. Las alternativas contempladas son:

Reparación de techumbres: 25 UF, equivalentes a aproximadamente $1.022.000 . Disponible solo para casas.

. Disponible solo para casas. Reparación de baños: 15 UF, equivalentes a aproximadamente $613.000 . Disponible para casas y departamentos.

. Disponible para casas y departamentos. Instalación o reposición de cercos y rejas: hasta 40 UF, equivalentes a aproximadamente $1.635.000 . Disponible solo para casas.

. Disponible solo para casas. Mejoramiento de pisos: 15 UF, equivalentes a aproximadamente $613.000. Disponible para casas y departamentos.

¿Cuánto ahorro se necesita para postular?

Para hacer válida la postulación, se debe contar con un ahorro que va de 1UF a 2 UF y debe estar depositado en la cuenta correspondiente hasta el cierre de las postulaciones, fijado para el 9 de diciembre de 2026, a las 14:00 horas.

El ahorro mínimo dependerá del tipo de reparación que se solicite:

Techumbres: 1 UF ($39.732 aproximadamente).

($39.732 aproximadamente). Baños: 1 UF ($39.732 aproximadamente).

($39.732 aproximadamente). Mejoramiento de pisos: 1 UF ($39.732 aproximadamente).

($39.732 aproximadamente). Cercos y rejas: 2 UF (79.464 aproximadamente).

Requisitos para postular

Las personas interesadas en obtener la Tarjeta Banco de Materiales 2.0 deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Tener 18 años o más.

Contar con nacionalidad chilena o residencia definitiva, en el caso de personas extranjeras.

Pertenecer a un hogar ubicado entre el 40% y el 90% de la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).

Ser propietario o propietaria de una única vivienda.

Habitar la vivienda que se busca mejorar.

No haber recibido anteriormente beneficios del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS27) o del Programa de Protección al Patrimonio Familiar (DS255) con posterioridad al año 2016.

Contar con ClaveÚnica activa.

Tener el ahorro mínimo exigido en una cuenta de ahorro para la vivienda de alguna de las instituciones financieras en convenio con el Minvu.

Cómo postular Tarjeta Banco de Materiales 2.0

El trámite para la Tarjeta Banco de Materiales 2.0 se podrá realizar únicamente en línea a través del sitio web oficial de minvu.cl y estará disponible hasta el 9 de diciembre.