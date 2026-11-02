Caso Martín Pérez: decretan prisión preventiva para tres detenidos por secuestro con homicidio

Tras la audiencia, el fiscal ECOH Jonathan Coloma confirmó la medida cautelar y señaló que el tribunal fijó 120 días de investigación. Además, explicó que la causa quedó bajo reserva, debido a diligencias que continúan desarrollando las policías.

En prisión preventiva quedaron los tres detenidos formalizados este lunes por el secuestro con homicidio de Martín Pérez, joven de 19 años que fue secuestrado el pasado 26 de octubre en Estación Central y posteriormente encontrado muerto en Colina.

Tras la audiencia, el fiscal Jonathan Coloma confirmó la medida cautelar y señaló que el tribunal fijó 120 días de investigación.

El persecutor explicó que la causa quedó bajo reserva, debido a diligencias que continúan desarrollando las policías, por lo que evitó precisar el rol de cada imputado y las circunstancias del crimen.





Asimismo, confirmó que una fábrica abandonada en Quinta Normal fue utilizada como lugar de cautiverio y aclaró que todavía no se ha determinado la data de muerte: “Esa información aún no se encuentra disponible por parte del Servicio Médico Legal, solamente se establece la causa de muerte”.

Con estas formalizaciones, son cuatro las personas imputadas por secuestro con homicidio, considerando a otra que enfrentó audiencia el viernes.