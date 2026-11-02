Exponen que libro “dio por muerto” a Valentín Trujillo: Autora se defendió e hija del músico reaccionó

La periodista Laura Landaeta respondió a los cuestionamientos y aseguró que el texto “ya fue enmendado”. Ximena Trujillo, hija del reconocido pianista, también reaccionó a la publicación viral.

Una polémica se generó en redes sociales por un pasaje de Don Francisco: La historia de un intocable, la biografía no autorizada de Mario Kreutzberger escrita por la periodista Laura Landaeta, que daría por fallecido al pianista Valentín Trujillo.

El fragmento cuestionado por un usuario de X y que se viralizó rápidamente fue el siguiente:

“El pianista que acompañó a Kreutzberger durante seis décadas, el único rostro que atravesó todas las eras del imperio sin caer jamás en desgracia, murió en noviembre de 2023 siendo todavía, hasta sus últimas apariciones, el maestro al piano de los programas del animador”.

“El libro de Laura Landaeta da por muerto al tío Valentín Trujillo. Rigurosidad salió del grupo”, escribió el usuario, cuya publicación motivó una respuesta de la autora.

El libro de Laura Landaeta da por muerto al tío Valentín Trujillo. Rigurosidad salió del grupo. https://t.co/83MPTP0RYT — Pelao Arce 🤔🐷 🪖⬜️🟦 (@DonSebaArce) October 31, 2026

La explicación de Laura Landaeta

Por medio de la misma plataforma, Laura Landaeta, autora de libros como Caso Relojes y Cathy Barriga: La perla negra de la UDI, salió a explicar el cuestionado fragmento.

“Es imposible que haya escrito que Valentín Trujillo murió en 2023. Hace 8 meses compartimos concierto, yo representando al grupo que abrió y él, con Amaya Forch, como estelares”, afirmó.





En ese contexto, Landaeta reconoció una omisión en el texto y aseguró que fue corregida.

“Revisando el capítulo hoy, noté que había omitido una línea del párrafo sin darme cuenta, ya lo enmendamos ”, indicó.

Según explicó, el pasaje debía referirse al cierre de una etapa compartida entre el músico y el animador. En la versión que publicó como original, el párrafo alude a una presentación en la Teletón y termina con la frase: “La complicidad diaria murió en noviembre de 2023”.

Lo q dice originalmente es “con tantas décadas juntos el último show no podía ser menos que épico. Un deceso a la altura de lo que se terminaba, una presentación plagada de emotivodad. Y lo hicieron así, en la Teletón. La complicidad diaria murió en noviembre de 2023” — Laura Landaeta (@lauralandaeta) November 1, 2026

Críticas en redes y la reacción de la hija de Valentín Trujillo

La explicación de Laura Landaeta generó opiniones divididas. Incluso, el comunicador Pablo Mackenna le sugirió enviar una foto del texto original, ya que, para él, “la explicación es malaza sin monitos”.

Ante esto, la autora del libro afirmó: “Es que de verdad no me deja de sorprender tanto nerviosismo y polémica inventada; en tres semanas ya van 4 cahuines y una docena de mentiras. Yo cometí un error en la lectura final del manuscrito y no lo enmendamos antes porque no lo habíamos visto. Todo lo demás es chaya”.

En medio de los cuestionamientos, usuarios mencionaron a Ximena Trujillo, hija del Premio Nacional de Artes Musicales 2024, quien manifestó su desconcierto.

“Quiero creer que se refiere a la ausencia en el programa? No entiendo… quizás hay que leer el texto completo, cosa que no me interesa hacerlo, a pesar que se refiere con respeto y cariño a mi padre”, señaló.