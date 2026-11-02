Hermano de Pangal rescató a víctima de tragedia de balsa en Cajón del Maipo: “Saqué una niñita de 11 años”

El también kayakista entregó detalles de su experiencia y apuntó a la falta de medidas de seguridad en el fatal accidente que cobró la vida de tres personas.

Lorenzo Andrade, hermano menor de Pangal, fue uno de los que prestó ayuda en el rescate de la familia que se volcó mientras hacía rafting en el Cajón del Maipo.

El joven, quien practica regularmente kayak y comparte sus actividades en redes sociales, entregó detalles de los momentos de tensión que se vivieron en el río, luego de que una balsa con 13 personas a bordo se volcara.

Según relató, durante la mañana había notado que el río venía con un caudal particularmente grande. Sin embargo, fue después de llegar a su casa cuando recibió un llamado de un familiar que le advirtió que había personas flotando río abajo.





“Me llama un primo que ve pasar gente por el río flotando, gente ya sin kayak de seguridad, gente equipada, pero por el río sola”, contó a CHV Noticias.

Ante la emergencia, el deportista decidió meterse nuevamente al río “ y a los 60 metros encontré a una señora, la ayudé a salir a la orilla , la dejé ahí, di la ubicación de la señora por celular para que la fueran a rescatar, tenía mucho frío ella”.

Críticas a medidas de seguridad

Junto con describir los momentos que vivió durante el rescate, Lorenzo Andrade también cuestionó las condiciones en que se desarrollaba la actividad de rafting que cobró la vida de tres personas.

“Seguí río abajo, me topé con el guía de la balsa, también lo ayudé de orientación, no conocía el río, no conocía el lugar”, aseguró.

“Y más abajo ya empezamos a encontrar una persona muerta, ya sin vida. Le estaban haciendo RCP, el kayakista de seguridad… Fue bastante fuerte el día de ayer”, agregó.

De acuerdo con la información de la investigación, se dio a conocer que la balsa transportaba a 13 personas, pese a que la ordenanza establecería un máximo de seis a ocho ocupantes, dependiendo del tamaño.

“Mira, en este caso se pasaron a llevar todas las medidas de seguridad habidas y por haber. La ordenanza dice 6 personas, es la balsa, iban 13 personas, 12 pasajeros más el guía, todos con cero experiencia del río, iban 3 menores de edad”, sostuvo.