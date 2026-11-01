01/ 11/ 2026 21:08

Nuevos detalles sobre fatal volcamiento en Cajón del Maipo: grupo familiar de 13 personas iba sobre la balsa

Un trágico accidente se registró esta jornada en el río Maipo mientras una familia hacia rafting, actividad que terminó con la balsa volcada y tres mujeres mayores de edad fallecidas. Con el correr de las horas se confirmó que los involucrados eran un grupo familiar de 13 personas, incluyendo menores de edad, quienes terminaron siendo encontrados por personal de emergencia y trasladados hasta un centro asistencial. Respecto a las víctimas fatales, Bomberos detalló que fueron encontradas en un radio de 5 kilómetros luego de ser arrastradas por el agua.