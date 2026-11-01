Sismo remece a la zona norte del país: revisa la magnitud y el epicentro
El movimiento telúrico se registró a las 20:18 horas de este domingo 1 de noviembre.
Un sismo de magnitud 4.9 sacudió este domingo 1 de noviembre a la región de Antofagasta en el norte del país.
De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 20:18horas, a 160 kilómetros al este de San Pedro de Atacama.
Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 251 kilómetros.