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De principio a fin: Loreto Aravena reveló cómo logró su impresionante maquillaje de Halloween

Para celebrar el 31 de octubre, la actriz se realizó un espeluznante diseño que incluye una ilusión óptica y compartió un registro de él en Instagram.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Loreto Aravena reveló cómo logró el impresionante maquillaje de Halloween con el que sorprendió en redes sociales este sábado 31 de octubre.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz enseñó a realizarse el espeluznante diseño que incluye una ilusión óptica.

“Por acá ya listas para salir a pedir dulces”, expresó. “Quédense hasta el final para que vean el proceso de maquillaje”.

Primero, tomó maquillaje de color negro, y tapó parte de su rostro y cuello. Así, la actriz se hizo una gran boca falsa.

Loreto pintó los dientes superiores por encima de su boca y los inferiores en el cuello. Luego, siguió con los ojos, también utilizando tonos oscuros.

El maquillaje de Aravena sacó aplausos en los comentarios de su publicación. “Espectacular”, “te quedó increíble” y “qué seca” fueron algunos de los más repetidos.

Ve el video del maquillaje de Halloween de Loreto Aravena acá

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