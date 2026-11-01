De principio a fin: Loreto Aravena reveló cómo logró su impresionante maquillaje de Halloween

Para celebrar el 31 de octubre, la actriz se realizó un espeluznante diseño que incluye una ilusión óptica y compartió un registro de él en Instagram.

Loreto Aravena reveló cómo logró el impresionante maquillaje de Halloween con el que sorprendió en redes sociales este sábado 31 de octubre.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz enseñó a realizarse el espeluznante diseño que incluye una ilusión óptica.

“Por acá ya listas para salir a pedir dulces”, expresó. “Quédense hasta el final para que vean el proceso de maquillaje”.

Primero, tomó maquillaje de color negro, y tapó parte de su rostro y cuello. Así, la actriz se hizo una gran boca falsa.

Loreto pintó los dientes superiores por encima de su boca y los inferiores en el cuello. Luego, siguió con los ojos, también utilizando tonos oscuros.

El maquillaje de Aravena sacó aplausos en los comentarios de su publicación. “Espectacular”, “te quedó increíble” y “qué seca” fueron algunos de los más repetidos.

Ve el video del maquillaje de Halloween de Loreto Aravena acá