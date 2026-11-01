Fatal fiesta de Halloween en el Biobío: joven de 21 años fue asesinado a disparos

Además, otras cuatro personas resultaron heridas, dos de las cuales se encuentran en estado grave.

En tragedia terminó una fiesta de Halloween en San Pedro de la Paz, región del Biobío, luego de que un asistente fuera asesinado.

De acuerdo a los primeros antecedentes, cerca de las 04:00 horas, un sujeto llegó hasta la sede ubicada en el sector de Lomas Coloradas, donde se desarrollaba la celebración, y preguntó por un joven en particular. Al no encontrarlo, comenzó a disparar contra las personas que se encontraban en el lugar, consignó Radio Bío Bío.

Producto de los disparos, cinco personas fueron alcanzadas por las balas, entre ellas un joven de 21 años que falleció tras ser trasladado de urgencia al SAR de Candelaria, donde se constató su muerte.

Entre los heridos hay una mujer de 19 años que permanece en estado crítico y un joven de 18 que se encuentra en riesgo vital. Ambos se encuentran internados en el Hospital Regional de Concepción.

Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.