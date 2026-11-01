01/ 11/ 2026 10:51

Senador Bianchi arremete contra pdte. Kast: “Prometía ser un Bukele y terminó siendo un Chapulín Colorado”

El senador Karim Bianchi visitó CHV Noticias AM y abordó el caso de Martín Pérez Burgos, joven de 19 años que fue secuestrado y asesinado. En ese contexto, el legislador apuntó al gobierno y al presidente José Antonio Kast. “Yo lo lamento, porque cuando el gobierno se planta en la campaña, prometía ser un Bukele y terminó siendo un Chapulín Colorado, con el perdón que me merece el Chapulín Colorado, que por lo menos llega cuando uno le pide auxilio”, afirmó.