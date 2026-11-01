¡Ritmo y sabor en la cocina! Alanys Lagos y Betsy Camino se tomaron La Divina Comida con sus recetas

La cantante y la bailarina cubana dejaron sus pasos de baile para asumir un nuevo desafío en La Divina Comida: Desafío Duplas, donde apostaron por preparaciones con inspiración campestre y un toque de tradición caribeña. ¡Revisa el paso a paso de sus recetas a continuación!

Entrada: Bocados campestre

Croquetas

Ingredientes:

1 cebolla morada

2 dientes de ajo

200 gramos de jamón

200 gramos de queso

4 cucharadas de aceitunas verdes

1 cucharadita de mantequilla

½ cucharadita de aliño completo

¼ cucharadita de nuez moscada

½ taza de leche

3 cucharadas de harina

1 taza de pan rallado

2 huevos

Aceite

Mayonesa vegana

Yogurt con ciboulette

Sal

Pimienta

Preparación:

1.- Comenzamos picando la cebolla en cubos pequeños. Luego el ajo, las aceitunas, el jamón y el queso.

2.- En un sartén a fuego alto, doramos la cebolla y el ajo con la mantequilla por unos 5 a 7 minutos o hasta que la cebolla esté blanda y transparente. Agregamos sal, pimienta, aliño completo y nuez moscada. Revolvemos y cocinamos a fuego medio por unos 5 minutos más y agregamos el jamón.

3.- Agregamos la leche y revolvemos constantemente hasta que la leche comience a hervir; luego incorporamos la harina sin dejar de revolver hasta lograr una mezcla tipo masa o engrudo.

4.- Una vez listo, retiramos del fuego y llevamos a una superficie plana para enfriar la mezcla.

5.- Una vez tibia, separamos en porciones pequeñas y agregamos un poco de aceitunas picadas y un poco de queso picado. Damos forma de croquetas y reservamos.

6.- En un plato hondo batimos los huevos con sal y nuez moscada. En otro plato dejamos el pan rallado. Pasamos cada una de las croquetas por huevo primero y luego por el pan rallado.

7.- Una vez listas, llevamos a freír en aceite caliente por unos 3 a 4 minutos o hasta que estén doradas.

Para emplatar, podemos acompañar con salsas a gusto.

Fondo: El asado también se baila

Asado al palo

Ingredientes:

4 trozos de carne a la parrilla

8 papas

1 kilo de papas chilotas

Guacamole

Preparación:

1.- Cocinamos las papas en agua caliente por unos 20 minutos o hasta que estén blandas. Retiramos del fuego, luego pelamos cada una.

2.- Las papas chilotas las llevamos a una fuente apta para horno por unos 20 minutos a 190 °C con aliños a gusto.

Para emplatar, podemos acompañar con una porción de guacamole.

Dato: el guacamole se puede preparar con palta molida, tomate en cubos y aliños a gusto.

Postre: Dulce atardecer de campo

Torrejas cubanas

Ingredientes:

2 tazas de leche

Zeste de 1 limón

½ cucharada de canela en polvo

½ taza de azúcar

12 rebanadas de pan de molde

2 huevos

1 cucharada de harina

Frutilla

Almíbar

1 taza de azúcar

1 cucharadita de canela en polvo

Preparación:

1.- Agregamos a una olla la leche, la cáscara de limón, el azúcar y la canela. Llevamos a fuego medio-bajo hasta que comience a hervir. Retiramos del fuego y reservamos.

2.- En un plato batimos bien el huevo con la harina. Mientras, calentamos el aceite a fuego medio.

3.- Una vez tibia la leche, pasamos cada pan de molde rápidamente por la leche, evitando que se remoje, y luego lo pasamos por la mezcla de huevo y llevamos directo al aceite caliente.

Almíbar

Para el almíbar, llevamos a fuego medio el azúcar con la misma cantidad de agua y la canela. Revolvemos hasta disolver el azúcar y dejamos a fuego medio-bajo hasta que comience a espesar antes que cambie de color. Apagamos, retiramos del fuego y reservamos.

Para emplatar, agregamos un poco de almíbar y podemos decorar con frutillas, zeste de limón y azúcar flor.