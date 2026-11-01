¡Ritmo y sabor en la cocina! Alanys Lagos y Betsy Camino se tomaron La Divina Comida con sus recetas

La cantante y la bailarina cubana dejaron sus pasos de baile para asumir un nuevo desafío en La Divina Comida: Desafío Duplas, donde apostaron por preparaciones con inspiración campestre y un toque de tradición caribeña. ¡Revisa el paso a paso de sus recetas a continuación!
Croquetas
1.- Comenzamos picando la cebolla en cubos pequeños. Luego el ajo, las aceitunas, el jamón y el queso.
2.- En un sartén a fuego alto, doramos la cebolla y el ajo con la mantequilla por unos 5 a 7 minutos o hasta que la cebolla esté blanda y transparente. Agregamos sal, pimienta, aliño completo y nuez moscada. Revolvemos y cocinamos a fuego medio por unos 5 minutos más y agregamos el jamón.
3.- Agregamos la leche y revolvemos constantemente hasta que la leche comience a hervir; luego incorporamos la harina sin dejar de revolver hasta lograr una mezcla tipo masa o engrudo.
4.- Una vez listo, retiramos del fuego y llevamos a una superficie plana para enfriar la mezcla.
5.- Una vez tibia, separamos en porciones pequeñas y agregamos un poco de aceitunas picadas y un poco de queso picado. Damos forma de croquetas y reservamos.
6.- En un plato hondo batimos los huevos con sal y nuez moscada. En otro plato dejamos el pan rallado. Pasamos cada una de las croquetas por huevo primero y luego por el pan rallado.
7.- Una vez listas, llevamos a freír en aceite caliente por unos 3 a 4 minutos o hasta que estén doradas.
Para emplatar, podemos acompañar con salsas a gusto.
Asado al palo
1.- Cocinamos las papas en agua caliente por unos 20 minutos o hasta que estén blandas. Retiramos del fuego, luego pelamos cada una.
2.- Las papas chilotas las llevamos a una fuente apta para horno por unos 20 minutos a 190 °C con aliños a gusto.
Para emplatar, podemos acompañar con una porción de guacamole.
Dato: el guacamole se puede preparar con palta molida, tomate en cubos y aliños a gusto.
Torrejas cubanas
Almíbar
1.- Agregamos a una olla la leche, la cáscara de limón, el azúcar y la canela. Llevamos a fuego medio-bajo hasta que comience a hervir. Retiramos del fuego y reservamos.
2.- En un plato batimos bien el huevo con la harina. Mientras, calentamos el aceite a fuego medio.
3.- Una vez tibia la leche, pasamos cada pan de molde rápidamente por la leche, evitando que se remoje, y luego lo pasamos por la mezcla de huevo y llevamos directo al aceite caliente.
Almíbar
Para el almíbar, llevamos a fuego medio el azúcar con la misma cantidad de agua y la canela. Revolvemos hasta disolver el azúcar y dejamos a fuego medio-bajo hasta que comience a espesar antes que cambie de color. Apagamos, retiramos del fuego y reservamos.
Para emplatar, agregamos un poco de almíbar y podemos decorar con frutillas, zeste de limón y azúcar flor.