Naya Fácil sorprende con lujosa compra que tuvo que subir con grúa a su penthouse

Tras mostrar el proceso para ingresar un televisor de 116 pulgadas, la influencer se defendió ante las críticas por la reciente compra. “Me entretiene ver cómo puede generar tanta mala onda una simple tele”, escribió.

Naya Fácil sorprendió en redes sociales con su nueva y lujosa adquisición: un televisor de 116 pulgadas que pesa 120 kilogramos y costaría alrededor de 10 millones de pesos.

Mediante sus historias de Instagram, la influencer mostró todo el proceso que conllevó subir el aparato tecnológico a su penthouse.

Naya Fácil muestra el proceso para subir tv de 116 pulgadas a penthouse

“Me compré la tele más grande de Chile. Solo cinco personas la tienen, conmigo seis” , anunció este viernes.

Naya tuvo que contratar una grúa que trasladara el televisor para ingresarlo a su casa a través de la terraza.

Tras un primer intento de los trabajadores y el corte del tránsito de la calle donde vive la influencer, lograron subir el artefacto en un exitoso segundo intento.

“Qué genial que son mis vecinos, nadie me reclamó, al contrario. Algunos me vinieron a saludar, muy amables”, comentó en sus historias.

Sin embargo, durante la noche, Naya contó que finalmente “no pudimos instalar la tele, necesitamos un soporte que soporte 120 kilos”.

Además, mencionó que la marca del televisor deberá instalarlo, por lo que durante la semana lo hará.





Naya Fácil responde a críticas por compra de tv de 116 pulgadas

Más tarde, Naya respondió a distintas críticas recibió en su contra en redes sociales tras la compra de su nuevo y lujoso televisor.

“Yo disfruto mis cosas y ahorro por ellas. Agradezco cada oportunidad que tengo de poder cumplir mis deseos y mostrarlo en mis redes”, sostuvo.

Asimismo, escribió que “obvio que no todo tiene que ser del gusto de todos y está bien, pero me entretiene ver cómo puede generar tanta mala onda una simple tele”.

“Ni mis vecinos ni los conserjes están atacados como en las redes”, finalizo.