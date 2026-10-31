Investigan hallazgo de cadáver en ribera del Río Mapocho en Providencia

Se informó que la víctima corresponde a un hombre y el cadáver estaba tendido en posición decúbito dorsal.

Por la mañana de este sábado, un cadáver fue encontrado en la ribera del río Mapocho en la comuna de Providencia.

El hallazgo ocurrió luego de que cerca de las 10:00 horas personal de la Central de Cámaras de Seguridad de dicha comunas y mientras efectuaban labores de monitoreo preventivo, visualizaron el cuerpo.

Se informó que el cuerpo sin vida corresponde a una persona de sexo masculino y estaba tendido en posición decúbito dorsal en las inmediaciones de la orilla del cauce.

De inmediato se realizaron diligencias y al lugar llegó personal de Bomberos para efectuar la extracción del cuerpo.

Ahora el Ministerio Público deberá indagar las circunstancias del deceso.