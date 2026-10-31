“Me dejaste solito”: Amigos despiden a Martín Pérez tras crimen del joven

Uno de los cercanos compartió un video, donde en una mesa hay fotos de la víctima junto a velas, alcohol y marihuana.

Familiares y amigos de Martín Pérez han realizado diversas muestras de despedida y homenaje al joven, cuyo homicidio fue confirmado ayer por Carabineros y la Fiscalía, en el marco de la investigación por su secuestro y las diligencias para dar con su paradero.

A pesar de llegar voluntariamente a Estación Central, el joven fue secuestrado en Quinta Normal, donde estuvo en cautiverio en una empresa abandonada. De hecho, Carabineros reveló imágenes de allanamientos en el lugar y se aprecia una cama en el lugar.

Finalmente el cuerpo de la víctima fue encontrado en Colina, en un pasillo a un costado de un restaurante y rodeado de escombros. Por el secuestro y posterior homicidio hay cinco detenidos, todos de nacionalidad venezolana.





Amigos despiden a Martín Pérez

A través de redes sociales, cercanos a la víctima han publicado emotivas despedidas, así fue el caso de su pareja, Catalina. Ahora también sus amigos publicaron mensajes.

“Te amo toda la vida hermano mío, me dejaste solito”, escribió su amigo.

Mientras que otro cercano también se manifestó en redes sociales y hasta compartió un video, donde se aprecian fotos de la víctima acompañado de velas, alcohol y marihuana en una mesa.