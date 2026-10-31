Caso Martín Pérez: Carabineros revela imágenes del lugar donde el joven estuvo en cautiverio

En el registro se logra apreciar cómo Carabineros ingresa a una especie de galpón abandonado, donde se ve un espacio adaptado de forma precaria para dormir.

Carabineros compartió imágenes de allanamientos y detenidos en el marco del secuestro y crimen de Martín Pérez.

En los videos, registrados en Quinta Normal y Estación Central, se aprecia cómo un grupo de uniformados rompen un gran portón y logran ingresar a un amplio terreno con una estructura abandonada en su interior.

Una vez adentro y en uno de estos espacios se ve una cama, un colchón y una manta.

Según pudo confirmar CHV Noticias, este fue el primer lugar donde el joven permaneció en cautiverio , previo a ser trasladado a Colina.

Las imágenes también dan cuenta de los operativos que permitieron la detención de los involucrados, al interior de un edificio.





En las imágenes, registradas el 28, 29 y 30 de octubre, se observa la detención de tres personas: dos hombres, uno de ellos con un pie enyesado y apoyado en muletas, y una mujer.

Cabe señalar que desde Fiscalía se indicó que en total hay cinco detenidos, todos de nacionalidad venezolana.

Según informaron, esta jornada se pedirá la ampliación de la detención de dos de los involucrados.