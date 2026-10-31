31/ 10/ 2026 10:39

Detienen a peoneta acusado de facilitar robo de camiones: Antes dijo ser una víctima

Un hombre de 26 años, que se desempeñaba como peoneta en una empresa de camiones de carga de alto tonelaje, fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI). Según la policía, estaría vinculado a una organización criminal dedicada al robo de camiones, la cual sustrajo especies avaluadas en alrededor de 800 millones de pesos. La PDI ya había detenido a siete de sus integrantes previamente, quienes actualmente se encuentran en prisión preventiva. En tanto, el peoneta fue formalizado este viernes por los delitos de asociación criminal, robo con intimidación y obstrucción de la investigación, debido a que habría facilitado los asaltos mediante la tenencia de un teléfono celular con el que compartía su ubicación en tiempo real. En un principio, el hombre dijo ser una víctima.