“Vuela alto, amor mío”: pareja de Martín Pérez publica emotiva despedida tras secuestro y crimen del joven
A través de redes sociales, Catalina, pareja de la víctima, realizó una emotiva publicación y aseguró que se hará justicia por su homicidio.
Luego que Fiscalía y Carabineros confirmaron la muerte de Martín Pérez, se han ido conociendo nuevos antecedentes tras el secuestro que sufrió el joven de 19 años.
El fiscal jefe ECOH Metropolitano (s), Pablo Sabaj, indicó que la víctima llegó voluntariamente a Estación Central. Ahí se subió a un vehículo tras ser engañado y fue llevado hasta Quinta Normal, donde comenzó su cautiverio.
Finalmente, el cuerpo del joven fue encontrado junto a un restaurante en la comuna de Colina, en un sector donde se acumulaban numerosos escombros. Por su secuestro y homicidio, cinco personas se encuentran detenidas.
Pareja despide a Martín Pérez
A través de redes sociales, Catalina, pareja de Martín, realizó una emotiva publicación de despedida tras el asesinato del joven.
“Te juro que haremos justicia por ti, mi amorcito. Me dejaste muerta en vida, papito mío”, fue una de las frases publicado en una historia de TikTok.
“Siempre te llevaré en mi corazón. Me dejaste una huella tan grande que siempre serás el amor de mi vida, con quien quise formar una familia y llegar juntos a viejitos. Fuiste muy fuerte y siempre estaré orgullosa del hombre que tuve a mi lado. Hasta que nos volvamos a encontrar, solo cuídame y protégeme siempre, amor mío, porque tu mujer jamás se olvidará de ti. Eras lo que siempre había querido en mi vida; me demostraste que me amabas con solo haber cambiado por mí. Te juro que haremos justicia por ti, mi amorcito. Me dejaste muerta en vida, papito mío. Extraño tus besos, tus abrazos, tus locuras, tus enojos y ese lado niño que me demostrabas. Eres lo que más amo en esta vida. Solo vuela alto y guíame en mi camino”.