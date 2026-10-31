Mujer que sobrevivió a ejecución entrega su primer testimonio: “Hay dolor en mi mente y en mi alma”

Se cree que Christa Pike, quien lleva 30 años en prisión por asesinato y tortura, es la única persona que ha sobrevivido a un intento de ejecución por inyección letal.

Christa Pike entregó su primera declaración desde su fallida ejecución en septiembre en Tennessee, Estados Unidos.

Cabe señalar que la mujer de 50 años fue dada de alta del hospital después de sobrevivir a dos inyecciones letales del fármaco pentobarbital , que la dejaron en estado crítico.

Tras esto, fue enviada de nuevo a la prisión donde ha estado recluida los últimos 30 años por un asesinato en 1995. Pike tenía 18 años cuando ella y su entonces novio, Tadaryl Shipp, golpearon, torturaron y mataron a Colleen Slemmer, a quien habían conocido en un campamento para jóvenes de bajos ingresos.

“El dolor no es solo físico”