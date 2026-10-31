Temblor hoy 31 de octubre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este sábado por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este sábado 31 octubre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, sábado 31 de octubre, en Chile

Magnitud: 3.4

Hora: 4:11 horas

Epicentro: 88 km al SE de Socaire

Profundidad: 192 km

Magnitud: 3.1

Hora: 3:41 horas

Epicentro: 28 km al E de Mejillones

Profundidad: 50 km

Magnitud: 3.3

Hora: 2:01 horas

Epicentro: 71 km al SE de Socaire

Profundidad: 194 km

Magnitud: 3.3

Hora: 2:01 horas

Epicentro: 228 km al S de Puerto Williams

Profundidad: 10 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?