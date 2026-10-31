Precipitaciones y posible tormenta en Halloween: Desde qué hora lloverá hoy en Santiago

La meteoróloga de Chilevisión Allison Göhler explicó el fenómeno que impactará hoy a la zona centro del país y entregó una recomendación a quienes desean salir a las calles este 31 de octubre.

Esta jornada de sábado, que estará marcada por las celebraciones de Halloween, comenzó en Santiago con un cielo nublado y una vaguada costera que dejó una potente llovizna.

Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión, explicó el fenómeno que impactará hoy a la zona centro del país y reveló desde qué hora lloverá.

“Hacia la noche tendremos una vaguada en altura, un sistema frontal que al chocar con la cordillera se activa, y genera chubascos y posibilidad de tormentas eléctricas” , comentó.

¿Desde qué hora lloverá hoy en Santiago?

De acuerdo con Göhler, para este sábado se esperan precipitaciones que podrían acumular entre 3 y 5 milímetros en el centro de la capital. En tanto, en el sector oriente, se podrían acumular entre 10 y 20 milímetros.

La meteoróloga entregó una recomendación para aquellas personas que desean salir a las calles para celebrar Halloween junto a sus niños: “Que lo hagan antes de las 15:00 , porque esa es la hora en que empieza a aumentar la temperatura y las nubes tienen más posibilidad de desarrollarse”.

Sin embargo, Allison agregó que “en la última actualización en los modelos dice que en Santiago no debería ser tanto. Se está concentrando principalmente en la región de O’Higgins, hasta la región del Maule y Ñuble. Esa zona tiene un pulso importante durante esta tarde noche”.

En ese contexto, la experta expuso las alertas meteorológicas para cada región de la zona centro del país y el horario en que lloverá:

Región de Valparaíso: posible tormenta eléctrica y granizos entre las 15:00 y 21:00 , con una isoterma cero alta en 3.500 metros

, con una isoterma cero alta en 3.500 metros Región Metropolitana: posible tormenta eléctrica y chubascos entre las 15:00 y 21:00, con una isoterma cero alta en 3.400 metros

entre las 15:00 y 21:00, con una isoterma cero alta en 3.400 metros Región de O’Higgins: posible tormenta eléctrica y vientos intensos entre las 15:00 y 21:00.

“Estas precipitaciones durarán hasta el martes, no serán cuatro días seguidos de lluvia, pero en las tardes se reactivarán“, advirtió Allison Göhler.