“Era como vivir con un fantasma”: Rayén Araya se sincera sobre su separación tras 10 años de matrimonio
La comunicadora reveló cómo ha sobrellevado los últimos meses luego de su quiebre matrimonial con Cristóbal López. “Ahora lo tengo más digerido y puedo contarlo”, expresó.
Rayén Araya abordó su separación con el publicista Cristóbal López, ocurrida en diciembre de 2025 tras una década de matrimonio y haber tenido dos hijas, de 10 y 14 años actualmente.
En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), la comunicadora reveló cómo ha sobrellevado los últimos meses luego de separarse y afirmó que está “en un segundo tiempo”.
Respecto a por qué no se había referido a su quiebre matrimonial pese al paso de los meses, Araya expresó: “He tratado de manejarme en el no esconder, ahora lo tengo más digerido y puedo contarlo”.
Sin embargo, precisó que “no sé si tengo una claridad completa del proceso, porque poco a poco te vas dando cuenta de lo que vas viviendo”.
“Fue un remezón grande porque también hace un año murió mi mejor amigo”, agregó. “Las crisis tienen oportunidades de generar cambios y una de las cosas que más he hecho en la vida es reinventarme. Creo que ya voy en mi vida número ocho”.
Rayén Araya tras quiebre matrimonial: “Estoy en un segundo tiempo”
Rayén Araya explicó que, tras haberse separado de Cristóbal López, está “en un segundo tiempo donde puedo volver a dedicar energía luego de haber criado, tenido un matrimonio y formado una familia. Eso me hace verlo de manera más luminosa”.
“En mirar más a amistades y familiares que no veía tanto, situaciones que habían estado ahí hace mucho tiempo y que no había podido dedicarle más energía porque mi prioridad era otra“, sostuvo.
En esa misma línea, la periodista reconoció que “olvidaba mi propio espacio. Esa fue una de las lecciones de este proceso. He recuperado esa identidad que se mezcla cuando estás con otra persona”.
“Me cambié de casa porque si no, era como vivir con un fantasma, con la misma distribución de alguien que ya no está y eso no me hacía tan bien. Así que volví donde mi terapeuta de salud mental”, reveló.
Finalmente, Araya contempló la posibilidad de rehacer su vida amorosa a casi un año de haberse separado de su marido.
“Cerrar la posibilidad es cerrar que mis hijas crezcan viendo que sí hay una forma de verme con pareja sin perderme en mi individualidad. Debo tener un segundo tiempo ahí y yo soy muy romántica“, afirmó.