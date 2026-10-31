Tenían 15, 16 y 19 años: condenan a carabinero (r) por triple homicidio durante la dictadura

A 53 años de los hechos, la Justicia condenó a un oficial de Carabineros en retiro por su responsabilidad en los crímenes, perpetrados en octubre de 1973.

La justicia condenó este viernes a un carabinero en retiro por los homicidios calificados de tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, perpetrados en octubre de 1973 en la población Los Nogales, actual comuna de Estación Central, durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.

La ministra en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, dictó sentencia contra Óscar Patricio Ibacache Carrasco por los asesinatos de Marco Orlando Ríos Bustos (15 años), Miguel Ángel Ríos Traslaviña (16 años) y Rogelio Gustavo Ramírez Améstica (19 años).

El exuniformado fue condenado a una pena única de 20 años de presidio, tras acumularse esta sentencia con otra dictada en un proceso anterior por los homicidios de tres personas ejecutadas en la misma población entre el 20 y el 21 de octubre de 1973.

De esta manera, deberá cumplir una condena por un total de seis homicidios calificados , que también incluyen a Hernán Anselmo Cortés Velásquez, Eduardo Antonio Fonseca Castro y José Tomás Beltrán Bizama.

Según estableció la justicia, el 1 de octubre de 1973, las tres primeras víctimas transitaban por calle San Alfonso, entre Gaspar de la Barrera y Antofagasta, cerca del actual límite de las comunas de Estación Central y Santiago, “quienes sin mediar provocación ni amenaza alguna de parte de los menores, fueron abatidos mediante múltiples disparos”.

Producto del ataque, Ríos Traslaviña recibió 18 impactos de bala y Ramírez Améstica, 12, falleciendo ambos en el lugar.

En tanto, Marco Ríos Bustos, quien alcanzó a desplazarse una distancia indeterminada por calle Exposición, fue encontrado sin vida en las cercanías del Puente Iquique, con tres impactos de bala.

*Fotografía referencial, del Archivo Digital de Londres 38.