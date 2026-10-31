Oposición reacciona a remoción de Silva: “¿Lo sacan por rebajar condenas a violadores de niños o por defenderse sin permiso?”

Distintos diputados de oposición cuestionaron que la salida del exsubsecretario no incluyera al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y exigieron que también deje su cargo.

La oposición reaccionó a la salida del exsubsecretario de Justicia, Luis Silva, quien dejó su cargo tras publicar un video explicando su participación en las 56 rebajas de pena a condenados por delitos sexuales contra menores.

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, confirmó que su remoción del Gobierno se debió al video difundido sin aviso por el subsecretario, lo que fue calificado como una situación que “incomoda” y que “no está en línea con una unidad de propósito”.

Reacciones de la oposición tras la salida de Silva

Distintas diputadas y diputados de la oposición realizaron sus descargos a través de sus redes sociales y declaraciones públicas, luego de que se conociera la renuncia de Luis Silva por la polémica surgida tras su video publicado.

El diputado Gustavo Gatica criticó mediante su cuenta de X: “que rápido actúan cuando se daña la imagen de un ministro. Y que lento cuando se trata de proteger a los niños y niñas de nuestro país”.

“Luis Silva no salió del Gobierno cuando se conoció que firmó, salió después de responsabilizar públicamente al ministro Rabat“, agregó.

Qué rápido actúan cuando se daña la imagen de un ministro. Y qué lento cuando se trata de proteger a los niños y niñas de nuestro país. Luis Silva no salió del Gobierno cuando se conoció que firmó, solicitando que no fuera información publica, las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales. Salió después de responsabilizar públicamente al ministro Rabat. ¿Es más grave incomodar a un ministro que el daño sufrido por las víctimas? — Gustavo Gatica Villarroel (@GustavoGaticaV) October 30, 2026

Por su parte, la diputada Ana María Gazmuri (AH) consideró que “la salida del subsecretario llega demasiado tarde, demasiado poco y demasiado mal”.

“Silva cae por un video en que intentó traspasar la culpa, no por asumir sus actos“, añadió.

La salida del subsecretario Silva llega demasiado tarde, demasiado poco y demasiado mal. Tarde, porque se produjo después de 56 rebajas de condena a autores de delitos sexuales y de que la Cámara pidiera las renuncias. Poco, porque se sacrifica a quien firmó diez decretos y se mantiene a quien definió el criterio y firmó 22. Mal, porque Silva cae por un video en que intentó traspasar la culpa, no por asumir sus actos. Quien fijó la política sigue en su cargo. La responsabilidad política de Rabat sigue sin asumirse y, en último término, es del Presidente Kast. Él prefiere salir de gira por Europa a resolver un asunto que hiere la conciencia del país. Las víctimas y sus familias no necesitan relevos ni excusas, sino protección y respuestas. Este episodio muestra un gobierno que improvisa, se contradice y deja sin amparo a quienes debía cuidar. #Luissilva #justicia — Ana María Gazmuri (@AnaMariaGazmuri) October 30, 2026

“Saca a Silva porque hizo un video sin avisar, al parecer eso le importa más que tener a violadores y pederastas por las calles“, lanzó la diputada y presidenta del Frente Amplio (FA), Gael Yeomans, en su cuenta de X.

Impresionante. Kast saca a Silva por que hizo un video sin avisar. Al parecer eso le importa más que tener a violadores y pederastas por las calles, porque Rabat bien tranquilo que sigue en su cargo. — Gael Yeomans (@GaelYeomans) October 30, 2026

En tanto, la diputada Schonhaut (FA) apeló directamente al presidente José Antonio Kast y exigió la salida del ministro de Justicia: “Presidente Kast, tome la decisión de una vez, su lealtad debe ser con Chile, no con Rabat”.

La salida de Silva es necesaria, pero insuficiente. Si firmó siguiendo el criterio del ministro Rabat, la responsabilidad no puede quedarse solo en el subrogante. Las víctimas y el país exigen que el ministro también dé un paso al costado. Presidente Kast, tome la decisión de una vez, su lealtad debe ser con Chile, no con Rabat. — Constanza Schonhaut Soto (@ConySchon) October 30, 2026

El diputado Ignacio Achurra (FA) también realizó su crítica al presidente Kast. “Está más preocupado de las peleas al interior de su gabinete y de las pasadas de cuenta entre subsecretarios y ministros más que de la crisis profunda”, opinó.

El Presidente Kast está más preocupado de las peleas al interior de su gabinete y de las pasadas de cuenta entre subsecretarios y ministros más que de la crisis profunda y de confianza que ha generado la pésima e inaceptable decisión de liberar abusadores de niños. Presidente Kast haga de una vez por todas lo que deba hacer: remueva al ministro Rabat y proteja a la víctimas de los 56 pedófilos y violadores de derechos humanos que dejaron libres. — Ignacio Achurra (@IgnacioAchurra) October 30, 2026

“La salida de Luis Silva es necesaria pero insuficiente. Esperamos que no tenga ya un escritorio reservado en el segundo piso de La Moneda”, se sumó el diputado Jorge Brito (FA) a las negativas reacciones tras la renuncia del exsubsecretario.

¿Lo sacan por rebajar condenas a violadores de niños o por defenderse sin permiso? La salida de Luis Silva es necesaria, pero insuficiente: Rabat sigue en su cargo y debe renunciar. Esperamos que Silva no tenga ya un escritorio reservado en el segundo piso de La Moneda como premio de consuelo. Las víctimas merecen justicia, no cambios de oficina. #RenunciaRabat — Jorge Brito Diputado (@jorbritoh) October 30, 2026

Biministro Alvarado justifica renuncia de Silva

El biministro Alvarado aseguró este viernes que “en un gobierno no estamos ni para proteger cargos ni para eludir responsabilidades” y comentó que la renuncia de Silva responde a “ajustes que se realizan en el marco de una situación que estamos viviendo”.

“Indudablemente que hay una situación que todos nos conocimos el día de ayer, que nos incomoda, nos molesta, no está en línea con una unidad de propósito. Y un gobierno está para corregir errores y está para seguir avanzando en la búsqueda de soluciones. Por lo tanto, eso es lo que ha sucedido, nada más que eso”, agregó refiriéndose al video publicado por el exsubsecretario.

Alvarado afirmó que “aquí no se trata de sujetos de interés, lo que se trata es que el ministro Rabat tiene una tarea y tiene una misión: ser parte de la solución”.

“La oposición siempre busca objetivos políticos y cree que los logros importantes son la caída de un ministro“, arremetió el secretario de Estado contra la acusación constitucional anunciada.

¿Qué dijo Silva en el video?

Luis Silva publicó un video en sus redes sociales, en el que explicó por qué firmó parte de los decretos y apuntó hacia Rabat: “Cuando el subsecretario, subrogando al ministro de Justicia, firma, lo hace aplicando el criterio fijado por el propio ministro, y eso fue lo que hice”.