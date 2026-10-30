“Tiene fuerza esa hipótesis”: Carabineros revela posible causa del crimen de joven secuestrado en Quinta Normal

La investigación no descarta que los secuestrados hayan asesinado a la víctima tras un intento de escape.

Impacto existe por la confirmación de la muerte de Martín Pérez, joven de 19 años que fue secuestrado en Quinta Normal y donde su cuerpo fue trasladado hasta Colina para ser encontrado por las diligencias de Carabineros y Fiscalía.

La información fue confirmada tras una vocería del general Jaime Valasco Bahamondez, director de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, y del fiscal jefe ECOH Metropolitano (s), Pablo Sabaj.

El fiscal indicó que la víctima acudió voluntariamente a Estación Central, donde se investiga el motivo, y que tras ser engañado fue subido a un vehículo que fue utilizado en su secuestro.





Revelan hipótesis de crimen tras secuestro de joven

Al general Jaime Valasco Bahamondez se le preguntó si el motivo del crimen habría sido que el joven intentó escapar.

“Es una de las hipótesis que estamos trabajando y que tiene fuerza; no obstante, el Laboratorio de Criminalística de Carabineros está trabajando el sitio del suceso para determinar certeramente cuáles fueron las causas que terminaron con la vida de la víctima”, afirmó.