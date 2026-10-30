Luis Silva deja la Subsecretaria de Justicia y en su lugar asume Josefina Soto

La salida de Silva se da en medio de la polémica por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y luego de la publicación de un video en el que abordó su participación en la firma de los decretos cuestionados.

En medio de la controversia que significó las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, y luego de la publicación de un video en el que abordó su participación en la firma de los decretos cuestionados, Luis Silva renunció a la Subsecretaria de Justicia.

A través de un comunicado, el Gobierno confirmó que “S.E. el Presidente de la República, José Antonio Kast, aceptó la renuncia de Luis Alejandro Silva Irarrázaval“.





Presidente José Antonio Kast nombra nueva Subsecretaria de Justicia

El documento emanado desde La Moneda también consigna que “con fecha 30 de octubre de 2026, el Presidente de la República ha nombrado como nueva Subsecretaria de Justicia a Josefina Soto Larátegui”.

Josefina Soto Larreátegui, es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y fue coordinadora legal y administrativa del Ministerio de Hacienda; cargo que desempeñó entre 2018 y 2022, previamente entre 2011 y 2014 fue jefa de gabinete del Ministro de Energía.