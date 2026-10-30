“Voy a salir de esto”: pareja de Fernanda Salazar enfrenta cáncer y registró emotivo gesto de la actriz

Juan José Ramdohr emocionó en redes sociales al relatar cómo ha enfrentado su diagnóstico de linfoma no Hodgkin de células grandes tipo B. Además, reveló el importante rol que han cumplido su pareja y el actor Francisco Dañobeitía.

Juan José Ramdohr, pareja de la actriz Fernanda Salazar, emocionó en redes sociales al relatar cómo ha enfrentado su diagnóstico de linfoma no Hodgkin de células grandes tipo B.

A través de un video en Instagram, la intérprete aparece rapándole el cabello, mientras él reflexiona sobre su tratamiento y agradece a quienes lo han acompañado. “Tengo siete tumores en mi cuerpo”, reveló.

“Ayer tuve mi tercer ciclo de quimioterapia y voy bastante bien. Estoy muy contento y muy agradecido también”, expresó, explicando que quiso compartir su historia para responder a los amigos y cercanos que le han escrito.





El agradecimiento a Fernanda Salazar y Francisco Dañobeitía

Durante su relato, Ramdohr destacó el apoyo que ha recibido de su entorno y dedicó palabras a la actriz: “Agradecido a mi familia, agradecido a mi señora, la Fer hermosa”.

También mencionó a sus hijos, familiares y al actor Francisco Dañobeitía, exesposo de Fernanda, con quien viven juntos en la actualidad y han formado una cercana amistad. “Han sido una red de apoyo y de contención enorme”, expresó.

Además, contó que estuvo hospitalizado durante casi un mes y medio en el Hospital del Salvador, periodo en el que pasó por distintas unidades, incluida la UCI.

“Me desconecté completamente del teléfono”, explicó sobre su ausencia y la dificultad para responder los mensajes.





Pese a lo vivido, quiso transmitir tranquilidad a sus cercanos: “Me siento bien. Tengo ánimo, tengo energía, voy a salir de esto junto a todos los que me rodean , que de verdad han sido un gran apoyo”.

Finalmente, manifestó su deseo de reencontrarse con las personas que lo acompañaron durante su hospitalización. “Algo muy importante para mí es poder agradecer, abrazar”, señaló, valorando a quienes le permitieron “encontrar calma” durante este proceso.

El video fue comentado por Fernanda Salazar, quien escribió “te amo” junto a un corazón. Otras figuras del espectáculo como Pedro Campos, Daniela Ramírez, Alison Mandel, Francisco Puelles y Javiera Contador, entre otros.

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