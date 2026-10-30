Carabineros retira casi mil motos de circulación y detiene a 25 personas durante fiscalizaciones

El despliegue, encabezado por la Prefectura de Tránsito y Carreteras, buscó prevenir accidentes, detectar conductas de riesgo y fortalecer la seguridad vial. Como resultado, se cursaron 1.516 infracciones de tránsito.

Casi mil motocicletas fueron retiradas de circulación durante un operativo de fiscalización desarrollado por Carabineros durante el último mes, cuyos controles se intensificaron desde el 24 de octubre.

El despliegue, encabezado por la Prefectura de Tránsito y Carreteras, buscó prevenir accidentes, detectar conductas de riesgo y fortalecer la seguridad vial. Como resultado, se cursaron 1.516 infracciones de tránsito.

Durante el operativo también fueron detenidas 25 personas : 12 mantenían órdenes judiciales vigentes, dos fueron aprehendidas por falsificación de instrumento público y otras dos por receptación.

También se registraron detenciones por conducción bajo la influencia de sustancias psicotrópicas y a velocidad temeraria.





Detectan motos robadas y con patentes ocultas

En las fiscalizaciones, Carabineros encontró motocicletas con encargo por robo y otras con irregularidades, como el ocultamiento de patentes. Los vehículos fueron retirados y trasladados a los aparcaderos correspondientes.

Según lo informado, una proporción importante de las motos retiradas era utilizada para servicios de delivery. Asimismo, la institución indicó que un 55% de los retiros estaría asociado a personas extranjeras.

El general Víctor Vielma, jefe de la Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, señaló que las fiscalizaciones continuarán para reducir los riesgos en las vías, prevenir delitos y reforzar la seguridad de peatones y conductores.