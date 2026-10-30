“Te extrañaré todos mis días”: Estrellas de X-Men despiden a Patrick Stewart con emotivos mensajes

El actor británico falleció este miércoles acompañado de su familia en Los Ángeles. A través de redes sociales, actores como Hugh Jackman, James MacAvoy, James Marsden y su gran amigo Ian McKellen dedicaron sentidas palabras.

La muerte del actor Patrick Stewart, a los 86 años, provocó emotivas despedidas entre sus compañeros de X-Men, saga en la que dio vida al icónico Profesor Charles Xavier.

El actor británico falleció este miércoles en Los Ángeles, según confirmó su familia en una emotiva publicación en redes sociales.

Estrellas de X-Men despiden a su Profesor Charles

A través de Instagram, Hugh Jackman, quien interpretó a Wolverine, destacó la amistad que construyeron con le también actor de Star Trek.

“Hoy perdimos a uno de los grandes de la escena y la pantalla. Y, en mi libro, un gran amigo y hombre. Aprendí mucho de él. Te extrañaré, Patrick Stewart, todos mis días ”, añadió el australiano.

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Por su parte, James Marsden, conocido por su papel de Cíclope, recordó la personalidad del actor que participó en Logan.

“Hemos perdido a un hombre muy especial. Amable y generoso, con un talento extraordinario y un malvado sentido del humor, era imposible no sentirse encantado, iluminado y francamente alegre en su presencia”, escribió. “Descansa bien, mi buen amigo”, agregó.

Ian McKellen recordó su amistad con Patrick Stewart

Una de las despedidas más extensas fue la de Ian McKellen, intérprete de Magneto, quien recordó que ambos se conocieron como jóvenes actores en la Royal Shakespeare Company hace medio siglo.

En su mensaje destacó la honestidad de Stewart y el cariño que mantuvo por Yorkshire, su tierra natal.

“Llevaba su corazón en la manga, lo que lo hizo un hombre en quien confiar, admirar y, en mi caso, amar” , expresó McKellen.

También recordó que intentó advertirle sobre los riesgos de aceptar un papel en Star Trek y alejarse durante años del teatro británico, una decisión que finalmente celebró por todo lo que significó para su carrera y el público.

A los homenajes se sumó James McAvoy, quien interpretó la versión joven del Profesor X. “Dondequiera que vayas, sé que irás con valentía… Tuve la suerte de trabajar con Sir Patrick varias veces y él siempre fue encantador conmigo”, manifestó.

“Primero como fan y luego como colega, me considero afortunado de haber ido contigo por poco tiempo”, añadió McAvoy.

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En tanto, Rebecca Romijn, quien encarnó a la icónica Mystique, compartió un mensaje en video en el que agradeció haberlo conocido y haber formado parte de su entorno durante 25 años, tanto en el universo de los mutantes como en Star Trek.

La actriz destacó su humor, su voz y la inspiración que significó para ella. “Quiero enviar mis condolencias a su familia y extrañaré muchísimo a mi amigo. Descansa en paz, Patrick”, expresó Romijn.