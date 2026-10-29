Muere Patrick Stewart, actor protagonista de la famosa saga de X-Men, a los 86 años

De acuerdo a un comunicado entregado por su familia, el artista padecía Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.

Este jueves, se confirmó la muerte del actor británico, Patrick Stewart , reconocido por sus personajes en películas como ‘Star Trek’ y ‘X-Men’.

A través de un comunicado, su familia conformó que “anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart, ocurrido ayer en su hogar de Los Ángeles, bajo el amoroso cuidado de su amada esposa, Sunny, tras un breve y conmovedor proceso con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy“.

Además, el escrito revela cómo fueron los últimos minutos de vida del famoso actor, quien encarnó al profesor Charles Xavier en la famosa saga de X-Men.

“Estuvo acogido en el cálido abrazo de familiares y amigos, rodeado de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y esa emoción profunda que solo él podía inspirar tras toda una vida de entrega a todos nosotros. Atesoraremos para siempre la serenidad y la reflexión en su rostro, un recuerdo perdurable de su gracia invencible”.